«اتحاد العقاريين» وقَّع مذكرة تفاهم مع «كويت كومبلاينس»

مال وأعمال

في إطار الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة وامتثالاً لمتطلبات القرار الوزاري رقم 188/2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة واشتراطات المدربين والمواد التدريبية، والقرار الوزاري رقم 192/2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام ومهامه وحصوله على دورة تدريبية معتمدة من الجهات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 27/يناير/2021 بين اتحاد العقاريين ومعهد كويت كومبلاينس للتدريب الأهلي التابع للشركة الكويتية للمطابقة والالتزام المتخصص في تقديم خدمات تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعتمد من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية.

وبحسب ما نصت عليه القرارات ذات الصلة يقدم معهد كويت كومبلاينس دورة من خمسة أيام لمراقبي الالتزام في الشركات العقارية العضوة في الاتحاد ناهيك عن مختلف الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة.

وقد مثل اتحاد العقاريين في توقيع المذكرة أحمد الدويهيس، الأمين العام للاتحاد، وهدى العنزي، مدير عام معهد كويت كومبلاينس.

وتفعيلاً للمذكرة فقد أعلن الاتحاد عن تنظيم الدورة الأولى لمراقبي التزام الشركات العقارية ومكاتب سماسرة العقار يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير 2021 من خلال منصة Zoom حرصاً على الالتزام بالاشتراطات الصحية في هذه المرحلة.

