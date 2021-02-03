«الدراسات المصرفية» شريك معتمد لمعهد لندن المصرفي والمالي

مال وأعمال

صرح مدير عام معهد الدراسات المصرفية ا.د. يعقوب الرفاعي ، بأنه قد تم توقيع اتفاقية جديدة مع معهد لندن المصرفي والمالي LIBF بهدف تجديد الاعتماد الرسمي لشهادات البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الدراسات المصرفية في الكويت.

ويعتبر هذا الاعتماد امتداداً للتعاون الذي بدأ في 2007 مع معهد لندن المصرفي والمالي العريق، والذي يعد من أقدم مؤسسات التدريب المهني في مجال الخدمات المالية والمصرفية، حيث تأسس في عام 1879 باسم معهد المصرفيين.

وقد أصبح معهد الدراسات المصرفية «الشريك المعتمد» لمعهد لندن منذ عام 2017، حيث يعد هذا الاعتماد هو الأعلى من نوعه والذي يمنحه بصفته مؤسسة تعليم مالي مقرها المملكة المتحدة لشريك دولي. وهذا الاعتماد يعني أن البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الدراسات المصرفية تتوافق مع معايير الجودة الدولية من حيث المحتوى والتقديم والإدارة.

وأضاف الدكتور الرفاعي أنه بموجب هذه الشراكة سيكون لمعهد لندن دور رئيسي في مساندة معهد الدراسات المصرفية لتحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز التعليم المهني للعاملين في قطاع الخدمات المالية في الكويت، وكذلك دعم عملية التطوير الوظيفي. حيث ستوفر البرامج التدريبية المعتمدة للمتدربين بالإضافة إلى الاعتماد المهني، إمكانية التطوير الوظيفي من خلال تقديم المسار المناسب للحصول على المؤهلات المهنية التي يقدمها معهد لندن، وكذلك تزويد موظفي البنوك الكويتية بالفرصة لاستكمال دراساتهم للحصول على الماجستير والشهادات القانونية.

وفي هذا السياق، صرح أليكس فريزر – الرئيس التنفيذي لمعهد لندن المصرفي والمالي بأن الشريك المعتمد هو معيار دولي يمنح الشريك مكانة متميزة في مجال صناعته وبرهاناً على توافر أعلى مستويات الجودة المطلوبة في البرامج التدريبية المقدمة.

