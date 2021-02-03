«كامكو إنفست» تدير 6 إصدارات للسندات والصكوك بـ 2.6 مليار دولار

مال وأعمال

تدير «كامكو إنفست» ستة إصدارات في أسواق الدين بقيمة إجمالية فاقت 2.6 مليار دولار خلال عام 2020، مسجلة بذلك عاماً قياسياً آخر. وتضم هذه الإصدارات أربع إصدارات محلية وإصدارين إقليميين بالدينار والدولار بأسعار ثابتة ومتغيرة.

فمن خلال خدماتها الاستشارية الشاملة في أسواق الدين، نجحت «كامكو إنفست» في إدارة إصدارات تزيد قيمتها عن 9.7 مليارات دولار من الديون التقليدية والإسلامية لعملائها منذ أن بدأت العمل في أسواق الدين، ما يجعلها واحدة من أكثر مستشاري الدين نشاطاً في إصدار السندات والصكوك في المنطقة، مستفيدة من التواجد الإقليمي القوي والشبكة الواسعة من العملاء الافراد والشركات، توفر الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» خدمات تتعلق بهيكلة رأس المال للشركات وتنويع مصادر تمويل الديون أكانت مستقلة أو مشتركة. واستناداً إلى سجل الفريق في إصدارات أسواق الدين، تمكن خلال السنوات العشر الماضية من إدارة أكثر من 80 في المئة من إجمالي حجم السندات المحلية المصدرة والمقومة بالدينار. وقال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية عبدالله الشارخ،: «لقد كان العام 2020 مثيراً للاهتمام لأسواق المال. وعلى الرغم من الظروف غير المتوقعة، كان أداء سوق الدين الإقليمي استثنائياً، ما يؤكد اهتمام الشركات بالحلول التمويلية فضلاً عن اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين بهذه الإصدارات.

وزاد انه قد تمكنا من هيكلة وإتمام إصدارات للعديد من الشركات المصدرة في الأسواق الكويتية والإقليمية مع تطبيق نهجنا شديد الاستجابة والذي يركز على العملاء. بشكل عام، نحن فخورون بسجل إنجازاتنا الذي بنيناه على مدى سنوات ومحافظتنا على مكانتنا كأحد أكثر مستشاري الدين نشاطاً في الأسواق المحلية والإقليمية».

وبدوره قال ، رئيس تنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الدين عمر زين الدين: «إن التحديات التي شهدها السوق خلال العام 2020 أثبتت مرونة الشركات المصدرة محلياً وإقليمياً وقدرتها في تأمين خيارات تمويلية جذابة حتى في أصعب الأوقات. وقد ساهمت الجودة الائتمانية العالية التي تتمتع بها الشركات المصدرة في الكويت بالاستفادة من السيولة الدولية والإقليمية لتأمين تمويل بقيمة 4.4 مليارات دولار وبأسعار مغرية للغاية، منها 1.8 مليار دولار تم إصدارها بإدارة مشتركة من «كامكو إنفست».

