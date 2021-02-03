انطلاق المعسكر التدريبي الافتراضي لـ «Zain Great Idea»

مال وأعمال

أعلنت زين عن انطلاق مرحلة المُعسكر التدريبي الافتراضي للنُسخة السادسة من برنامجها المُبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي شهد في أولى جلساته الافتراضية استضافة مارك تارپننغ الشريك المؤسس لشركة Tesla لتطوير السيارات الكهربائية، وذلك في حوار حول أسرار النجاح في عالم ريادة الأعمال.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها اختتمت أخيراً المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة التسجيل، حيث تلقّت العديد من الطلبات للتسجيل في البرنامج من قبل المواهب المحلية والإقليمية، وتم قبول العديد من روّاد الأعمال ممن لديهم شركات ناشئة في بداية مشوارها أو قيد التأسيس، وبالأخص تلك التي تعمل في القطاعات المُرتبطة بالتكنولوجيا والتحوّل الرقمي والابتكار.

وبينت زين أن المُعسكر التدريبي لبرنامج Zain Great Idea السادس يأتي هذا العام بنسخة افتراضية بالكامل للتقيّد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كو?يد-19، حيث استضافت الشركة في أولى الجلسات الحوارية التابعة للمُعسكر المُهندس ورائد الأعمال الأميركي مارك تارپننغ، وهو الشريك المؤسس لشركة Tesla لتطوير السيارات الكهربائية، والذي حاوره كل من مدير إدارة الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال في زين الكويت هيا المانع، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمُسرّعة المشاريع التكنولوجية Brilliant Lab ندا الديحاني.

وأضافت الشركة أن الجلسة الحوارية الافتراضية أتت تحت عنوان «أسلوب حياة روّاد الأعمال»، حيث قام مارك تارپننغ بمُشاركة الحضور العديد من المعلومات الجوهرية والنصائح المُهمة لأي صاحب شركة ناشئة، وذلك حول أبرز التحدّيات والمعوّقات التي تواجهها الشركات الناشئة (وخاصةً الشركات التكنولوجية) في بداية مشوارها وكيفية تجاوزها، كما استذكر تارپننغ قصة تأسيسه لشركة Tesla لتطوير السيارات الكهربائية مع شريكه مارتن إيبرهارد وكيف أصبحت اليوم إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتصنيع السيارات حول العالم.

وقام مارك تارپننغ وبالتعاون مع شريكه مارتن إيبرهارد بتأسيس شركة Tesla Motors في عام 2003 (تُعرف اليوم باسم (Tesla Inc.، حيث قام الشريكان بتمويل الشركة حتى مطلع العام 2004، وحينها قام إيلون ماسك بقيادة الجولة الاستثمارية الأولى للشركة في فبراير 2004 بقيمة 6.5 ملايين دولار وأصبح رئيساً لمجلس إدارتها، واستمر مارك تارپننغ بخدمة الشركة في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس للهندسة الكهربائية في Tesla حتى عام 2008، وبعد مُغادرته الشركة، شغل تارپننغ مناصب استشارية في مجالس إدارات العديد من الشركات بما فيها الجامعة التي درس فيها (مشروع SkyDeck التابع لجامعة UC Berkeley)، بالإضافة إلى شركة Spero Ventures الاستثمارية، ويُعتبر تارپننغ عضواً في المجلس الاستشاري لشركة Clearpath Robotics المُصنّعة للمركبات ذاتية القيادة.

وفور انتهاء فترة التسجيل، قامت لجنة التحكيم بمراجعة جميع طلبات التقديم واختيار المُشاركين الذين انتقلوا للمرحلة التالية من البرنامج، وهي مرحلة المُعسكر التدريبي، والذي يُعقد افتراضياً هذه المرة على مدار أربعة أسابيع، ويشمل ورش عمل تخصصية، ومحاضرات تدريبية، وحلقات نقاشية يُشارك فيها نُخبة من الأكاديميين والمدربين من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية مثل IE Business School وMIT وStanford وغيرها، هذا بالإضافة إلى جلسات استشارية فردية لكل مُشارك نهائي.

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في جميع نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.

