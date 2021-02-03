24 شركة عالمية تعتزم نقل مراكزها الإقليمية إلى السعودية

مال وأعمال

جذبت المملكة العربية السعودية مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي ستنشئ مقار إقليمية للمجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، بحسب فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، الذي جاء خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، خطوة أخرى نحو إعادة تأهيل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن وزارة الاستثمار والهيئة الملكية كانتا في الأسابيع الأخيرة تتوجهان إلى الشركات متعددة الجنسيات، وتطلبان منها التعهد بفتح مقر إقليمي في الرياض.

وتأخذ الشركات متعددة الجنسيات في الحسبان الطبيعة الضخمة للاقتصاد السعودي داخل المنطقة. في الأشهر الأخيرة، عززت شركات مثل غوغل، و أمازون، وعلي بابا، وجودها في المملكة.

في إعلان الأسبوع الماضي، أشارت 24 شركة متعددة الجنسيات إلى الإمكانات الاقتصادية كسبب لإنشاء مقار إقليمية. على سبيل المثال، فازت «بكتل» مؤخراً بتفويض إدارة مشروع «ذا لاين»، وهو مدينة مستقبلية بطول 170 كيلومتراً في نيوم، خالية من انبعاثات الكربون.

قالت 500 Startups، وهي شركة أميركية لرأس المال الاستثماري، إن افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض يعكس نمو تدفق الصفقات وحجمها على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً بشكل متزايد في نمو ريادة الأعمال في المملكة.

