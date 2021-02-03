«يونايتد إيرلاينز» ستمنح إجازة لـ 14 ألف موظف

مال وأعمال

قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها أبلغت حوالي 14000 موظف بأنه قد يتم منحهم إجازة في أبريل بمجرد انتهاء الجولة الثانية من المساعدات الفيدرالية في الوقت الذي تستمر جائحة فيروس كورونا في القضاء على الطلب على السفر حول العالم، وفقاً لما ذكره موقع «bizjournals»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وضغطت نقابات الطيران على الكونغرس والرئيس جو بايدن للحصول على 15 مليار دولار أخرى من المساعدات الحكومية لإبقاء العمال على كشوف الرواتب حتى 30 سبتمبر على الأقل، حسبما ذكرت رويترز.

وأعادت شركة يونايتد إيرلاينز ومقرها شيكاغو 13000 موظف إلى العمل بعد أن أقرت الحكومة الفيدرالية في ديسمبر حزمة رواتب لصناعة الطيران بقيمة 15 مليار دولار لحماية الوظائف حتى شهر مارس. وأبقى البرنامج أكثر من 32000 وظيفة في شركات الطيران واقفة على قدميها، بعد حزمة سابقة من الدعم بقيمة 50 مليار دولار في مارس الماضي.

ورددت شركات الطيران الأخرى تحذير يونايتد، بما في ذلك أميركان إيرلاينز، التي حذرت أيضاً من أنها قد تضطر إلى إصدار جولة ثانية من الإجازات فور انتهاء صلاحية حزمة المساعدات الفيدرالية.

وقالت جولي هيدريك، رئيسة رابطة مضيفات الطيران المحترفات، للأعضاء إن الأميركيين وافقوا بالفعل على جولة أخرى من الإجازات الطوعية والخروج المبكر، وأن النقابة «ليست مهتمة بتقديم تنازلات».

