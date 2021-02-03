الانتشار الواسع لشبكة 5G سيسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية

مال وأعمال

قالت شركة «بوز ألن هاملتون» إن تطوير شبكة 5G وإطلاقها في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) سيوفر عدداً من الخدمات والاستخدامات الجديدة للعملاء والشركات والمجتمع بشكل عام. لكن في الوقت نفسه، فإن البنية التحتية والنظام الإيكولوجي للشبكة سيخلقان فرصاً كبيرة لتهديدات خبيثة والتي تسعى إلى تعطيل الاقتصاد والصحة العامة والسلامة. وقالت «بوز ألن في تقريرها» ان الانتشار الواسع لشبكة 5G سيساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال بيع الشبكات الجديدة وتركيبها وتشغيلها. كما أن زيادة التحول إلى تلك الشبكات سيساهم في زيادة الإنتاجية والخدمات الجديدة والابتكارات التي لا يمكنها أن تبصر النور من دون التطورات التقنية لشبكة 5G والتي تشمل السرعة والمرونة وغيرها. و علق سهيل مقدم، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «بوز ألن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: «يعتبر إنشاء أنظمة إيكولوجية آمنة ومرنة لشبكة 5G من القضايا الأكثر إلحاحاً مع إطلاق شبكات 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي (GCC). فشبكة 5G ستصل بين الأجهزة والعالم الرقمي. لكن، هذه الاتصالات قد تحتوي على الكثير من الثغرات الأمنية الجديدة. من هنا لا بد للحكومة والقطاع الخاص من تحديد المخاطر والثغرات والتصدي لها في وقت مبكر من مراحل تطوير الشبكة». وأضاف زياد نصرالله، مستشار أول في «بوز ألن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه: «يجب على الشركات التي تعتزم تبني شبكات 5G عدم إغفال الرؤية المستقبلية لهذه التقنيات الناشئة. فحجم الفرص الهائلة التي توفرها هذه التقنيات يقابله تهديدات دائمة التطور. لقد بدأ نشر شبكات 5G، فحان الوقت للحكومات والقطاعات ان تضمن أن الأمن والثقة والمرونة هي المبادئ الأساسية للجيل المستقبلي الرقمي».