«فيتش»: اندماج محتمل بين البنوك القطرية

مال وأعمال

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير إنه من المحتمل أن تحدث اندماجات بين البنوك القطرية بسبب الضغوط على الربحية التي تتعرض لها المصارف الناتجة عن وباء «كورونا»، خاصة التي لديها قدرة محدودة على تسعير منتجاتها. وأوضحت في التقرير الذي اطلعت عليه «العربية. نت» أن الملكية الحكومية الشائعة في البنك تعتبر من أحد العوامل المساعدة على حدوث هذا الاندماج وذلك لخلق بنوك ذات رأسمال قوي يساعدها على المنافسة ولدعم رؤية البلاد التنموية 2030. ووافق بنك الخليج التجاري ومصرف الريان مؤخرا على الاندماج وهو ما يخلق أكبر البنوك الإسلامية في قطر. وسيكون هذا هو الاندماج الثاني في قطر بين بنك إسلامي وبنك تقليدي، بعد اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي في أبريل 2019. وأمس قال مصدران إن قطر تعتزم الاجتماع مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من منتصف فبراير ، قبيل بيع محتمل لسندات دولية.