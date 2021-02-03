كبح الإمدادات قفز بأسعار النفط 1 %

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، بعد أن أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما يتماشى تقريبا مع التزاماتهم، لتتواصل المكاسب في سوق أربكها ضعف الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 56.83 دولاراً للبرميل ، في مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع سعر الخام الأميركي 52 سنتا أو 1% إلى 54.07 دولاراً للبرميل. كان كلا العقدين ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر السابع في يناير كانون الثاني لكن دون المتوقع.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير ، بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر

ويقول محللو السوق إن أوبك تظهر مزيدا من الانضباط في الوفاء بالتزاماتها في وقت يهدد فيه ارتفاع إصابات كوفيد-19 أي تعاف للطلب.

ومن المقرر أيضا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا من السعودية، أكبر منتج في أوبك، من بداية فبراير وحتى نهاية مارس.

وقال يو.بي.إس «فور تطعيم كتلة حرجة من الناس هذا العام، نعتقد أن الطلب على النفط سيرتفع أكثر»، مضيفا أنه «مع سعي أوبك وحلفائها أوبك+ للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية كذلك».

وتوقع بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولارا بحلول الربع الأول من 2022.

