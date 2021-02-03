فادي خفاجة تعرض لحادث انقلاب بالسيارة

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أعلن الفنان الشاب فادي خفاجة عن تعرضه لحادث انقلاب بالسيارة وعبر حسابه على Facebook، كتب فادي خفاجة «اتقلبت بالعربية الحمدلله»، دون الكشف عن تفاصيل أكثر تتعلق بالحادث، لتنهال عليه التعليقات للاطمئنان على حالته الصحية. جدير بالذكر أن فادي خفاجة هو ممثل مصري من مواليد 1982، ارتبط في أذهان المشاهدين منذ طفولته بدوره في مسلسل «يوميات ونيس» بأجزائه الـ8 مع الفنان محمد صبحي، وشارك في عدد من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل «الاختيار» رمضان الماضي. مسلسل «الاختيار» من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

