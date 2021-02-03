محمد بوقريص يعود إلى «بيته ومكانه» في تلفزيون الكويت

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أعلن الاعلامي محمد بوقريص عن العودة إلى تقديم البرامج عبر شاشة تلفزيون الكويت وجاء ذلك بعد ان نقل اليه الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري عن رغبة وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري في ان يعود الى مكانه وبيته في التلفزيون.

وصرح محمد بوقريص قائلا: بفضل من الله وبدعواتكم الصادقة وبتوجيهات من وزير الإعلام التقيت الأخ تركي المطيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون الذي وضح لي رغبته بطي ملف استبعادي عن تقديم البرامج والعودة مرة أخرى لمواجهة أغلى الجماهير وشكراً لكل من ساندني بموقف أو بكلمة طيبـة.

وسبق أن نشر بوقريص عن عدم علمه باسباب استبعاده عن تقديم أحد البرامج على الرغم من الجهد الذي بذله من خلال تقديمه الا انه اكد انه سيظل وفيا لبيته الاول وصادحا بالحق اينما وجد وانه على العهد باق. وقد لاقى هذا القرار باستحسان العديد من الاعلاميين والمذيعين الذين رحبوا بعودة زميلهم محمد بوقريص الى تلفزيون الكويت كونه مكسباً لاي مكان يعمل به.

وتترجم هذه الخطوة توجهات وزير الاعلام والتي تنم عن اهتمامه الكبير بمخرجات التلفزيون والاذاعة من الكوادر الوطنية المستحقة في ان يكون لها دور فعال في تنمية وتطوير الاعلام بصورة عامة وهذا الامر ايضا يفسر سعي القيادات من خلال تلك التوجيهات في ان تكون ابوابهم مفتوحة دائما لجميع العاملين وضرورة تمكين الشباب الكويتي واتاحة الفرص امامهم للتميز والابداع.

وقد سعى وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري الى الارتقاء بجهاز الاعلام الرسمي للدولة من خلال وضع خطط طموحة تسهم بتعزيز دور الاعلام الكويتي داخليا وخارجيا مبينا ضرورة ان يكون هذا العمل وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ومنسجما مع برنامج عمل الحكومة.

