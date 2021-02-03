فواز مزهر: «نسهر مع المزهر».. يسلّط الضوء على النصوص الغنائية

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أعلن الاعلامي فواز مزهر عن تقديمه للبرنامج الاذاعي «نسهر مع المزهر» والذي يبث عبر اثير اذاعة «حبايب اف ام» في قطر وهو برنامج يسلط الضوء على النصوص الغنائية ويتاح للجميع المشاركة سواء مواطن او مقيم وايضا اذا كانت القصيدة بالفصحى او العامية وفي كل حلقة يكون هناك ضيف شرف يشجع المتسابقين ومن خلال عرض المشاركات يتم اختيار الفائزين.

وصرح فواز مزهر لـ «النهار» قائلا: إن البرنامج يساهم في تنشيط الساحة الغنائية خاصة أن المسابقة مفتوحة لجميع الألوان الغنائية كالوطني والعاطفي وغيرهما حيث يسعى البرنامج لإتاحة الفرصة للأفكار الجديدة وفتح المجال للمبدعين من أجل تجديد دماء الساحة الفنية. وقال ايضا: الأعمال المشاركة تعرض على لجنة التقييم والتي تضم كلا من د مرزوق بشير والشاعر خليل الشبرمي والفنانة اصيل هميم وينتقي من بينها القصائد المميزة التي بدورها تختار المتأهلين للأدوار المقبلة خاصة ان فرصة المشاركين كبيرة في أن ينطلقوا في مسيرتهم الاحترافية وأن لجنة التحكيم تولي اهتماما خاصا بدعم النصوص المتميزة حتى التي لم تتأهل في المسابقة.

وأضاف قائلا : البرنامج يتكون من عدة فقرات منها فقرة «سؤال ع الماشي» والتي تقدم بيت شعر معين ويطلب من المشاركين تكراره بشكل سلس ومبسط حيث يتم منح جوائز عينية قيمة للمشاركين أما الفقرة الثانية فتحمل اسم «حكاية شاعر» حيث تعتبر العمود الفقري للبرنامج ويتم تسليط الضوء في كل حلقة على واحد من أبرز الشعراء الغنائيين الذين لمع نجمهم على الساحتين الخليجية والعربية ونشجع المستمع بصورة غير مباشرة في ان تكون لديه خلفية عن هؤلاء الشعراء وبعد عرض جميع حلقات البرنامج سيكون في الختام ثلاثة فائزين وستكون لهم جوائز نقدية وعينية وسوف تغنى قصائدهم بعد تلحينها.

