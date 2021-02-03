جميلة عوض تنتهي من تصوير «عروستي» أواخر فبراير

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ينتهي المخرج محمد بكير من تصوير مشاهد فيلم «عروستي» أواخر فبراير الحالي، حيث يكثف حاليا تصوير مشاهد العمل المتبقية، على أن يتم بعد ذلك البدء في مراحل ما بعد التصوير ،التي تشمل أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدا لتجهيز العمل لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقام المخرج محمد بكير بتصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم تصل إلى نحو أكثر من 40 في المئة، من أحداث العمل في إحدى الفيلات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر،وعدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

الفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير،ويجمع كلا من الفنانة جميلة عوض والفنان أحمد حاتم، في أول بطولة مطلقة لهما، والنجمة صابرين التي تجسد خلال أحداث العمل، دور والدة جميلة عوض،إلى جانب كل من مروان يونس، محمود البزاوي، وزينب غريب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي لايت كوميدي.

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة جميلة عوض، فيلم «بنات ثانوي»، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، في حين كانت آخر مشاركتها الدرامية في حكاية «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا» مع كل من نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، وإخراج مريم أحمدي.

