تصميمات لمساحات تشجع طفلك على المذاكرة

مرأة

المكان المخصص لمذاكرة طفلك والديكورات المحيطة به تلعب دورا كبيرا في مدى اقباله على المذاكرة وتركيزه واستيعابه كما أثبتت العديد من الدراسات. لذلك من الضروري أن تهتمي بتصميم مساحة العمل الخاصة بطفلك بداية من ألوانها وديكوراتها حتى مساحات التخزين فيها لتكون عملية وجذابة لطفلك في نفس الوقت.

لنساعدك على تحقيق ذلك أتينا لك بصور لمكاتب ومساحات عمل ذات تصميمات جذابة ومتميزة يمكنها تشجيع طفلك على العمل والمذاكرة.

اهتمي بمزج عدد من الألوان المشرقة التي يحبها طفلك في مكان مذاكرته، فالألوان المشرقة والديكور المبهج يساعد على تنشيط طفلك وزيادة اقباله على الجلوس على المكتب وبالتالي على المذاكرة. اذا كان طفلك هادئا ورقيقا فهذه الألوان الحيادية ستكون ملائمة جدا له وتساعده على التركيز والمذاكرة بشكل أفضل. يجب أيضا أن تضعي اهتمامات طفلك في الاعتبار عند اختيار ديكورات مكتبه. فمثلا هذا الديكور المستوحى من الخرائط ونماذج الكرة الأرضية ذات الألوان الجذابة مناسب جدا للطفل المحب للاستكشاف والمغامرة.

تتميز مساحة العمل هذه بتصميم أدراج التخزين المبتكر والذي يوفر مساحة كبيرة ليرتب فيها طفلك كتبه وأدواته ويكون من السهل الوصول اليها دون مساعدة.

اذا كان اثنان من أطفالك يتشاركان الغرفة فهذه المكاتب التي تحتوي على مكان لكرسيين تمثل حلا مثاليا ليذاكرا في نفس الوقت وتوفر المساحة التي سيأخذها وضع مكتبين منفصلين.

اللون الوردي والديكورات اللطيفة من زهور وفراشات تضفي على مساحة العمل لمسة أنوثة رقيقة تناسب أميرتك الصغيرة كما ستساعدها الأدراج المتعددة على تنظيم وحفظ كتبها ومجلاتها الكثيرة وأدوات الرسم والفنون والتطريز.

