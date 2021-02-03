دجاج بزيت اللوز الصيني

مرأة

المقادير: 1 كيلو صدور دجاج بانيه مقطعة. ½ ليمونة عصير. ¼ كوب من الخل. 1 حبة بصل أحمر مفروم. 2 فص ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة زيت لوز. 3 ملعقة كبيرة جوز الهند. 1/2 كوب لوز مقشر ومطحون. 1/2 كوب لوز مقطع شرائح أنصاف. ½ كوب من مرق الدجاج. ملح وفلفل حسب الرغبة. ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون. 1/2 ملعقة صغيرة كاري حار. طريقة التحضير: ضعي ملعقتين من زيت اللوز في مقلاة ثم أضيفي قطع الدجاج وقلبي حتى تصبح ذهبية اللون. ضعي زيت جوز الهند في وعاء للطهي وأضيفي البصل والثوم حتى يذبل. أضيفي التوابل (القرفة والزعتر والكاري والملح والفلفل). أضيفي الدجاج للبصل وقلبي جيدا. أضيفي الخل ومرق الدجاج وعصير الليمون واللوز المطحون. قلبي 10 دقائق وقبل أن يجف صوص الدجاج أضيفي شرائح اللوز. واستمري بالتقليب حتى تتحمص المكونات ويجف المرق ويلتصق اللوز المطحون على الدجاج. قدمي الدجاج باللوز الصيني ساخنا مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.