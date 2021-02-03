الكعكة الحلزونية

مرأة

المقادير: كوب ونصف دقيق. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 1/4 ملعقة صغيرة ملح. 4 بيضات كوب زيت نباتي. كوب سكر. كوب روب (زبادي). 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة. ملعقة خل أبيض. 1/2 كوب ماء (حسب الحاجة). مقادير خليط الجبنة 3 ملاعق كبيرة جبنة فيتا. 2 ملعقة جبنة سائل (كوب). 5 حبات جبنة كيري أو مثلثات. ملعقة حليب بودرة. ملعقة ماء. مقادير الشيرة 2 كوب سكر. 2 كوب ماء. عصير ليمونة. فانيليا. للزينة: وردات كريم شانتيه. طريقة التحضير: انخلي الدقيق والبيكنج بودر والملح في وعاء للعجن. ضعي البيض والحليب والسكر والماء والخل والروب في الخلاط واخلطي لمدة 5 دقائق. أضيفي خليط البيض والسكر الى الدقيق المنخول، وقلبي بملعقة خشب باتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماما. ثم صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ورشة دقيق. اخلطي مقادير الجبنة والحليب البودرة معا، وأضيفي ملعقة ماء حتى يسيل القوام نوعا. ضعي خليط الجبنة في كيس وبلبلة أو كيس بلاستيك واقطعي طرفاً صغيراً منه لعمل كيس حلواني، ووزعي خليط الجبنة بشكل حلزوني فوق سطح الكيكة. اخبزي في فرن متوسط الحرارة حوالي 180 درجة مئوية حتى يحمر الوجه، واختبري النضج بعود خشبي. لعمل الشربات: ضعي السكر والماء يغلي 10 دقائق في وعاء على النار، وأضيفي الليمون، ثم أبعديه عن النار وأضيفي الفانيليا. أخرجي الصينية من الفرن واسقيها بالشربات واتركيها تبرد، ثم قدميها مع وردات الكريم شانتيه.