البابا فرانسيس: ذاهب إلى العراق بصفتي «راعي المعذبين»

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الفاتيكان – الوكالات: اعلن البابا فرانسيس إنه مصمم على زيارة العراق في أوائل مارس بصفته «راعي المعذبين» في حديث أدلى به للخدمة الإخبارية الكاثوليكية الأميركية.

وشدد البابا على أنه حتى وإن كانت تعليمات التباعد الاجتماعي يمكن أن تُضطر العراقيين الى متابعته عبر شاشات التلفزيون «فإنهم سيرون أن البابا موجود في بلادهم»، موضحًا مع ذلك أنه يمكن أن يغير رأيه في حالة حدوث موجة جديدة من «كوفيد-19» في العراق. ويسجل العراق حاليًا أقل من 10 وفيات ناجمة عن فيروس «كورونا» وبضع مئات من الإصابات الجديدة يوميًا، مقابل الآلاف قبل بضعة أشهر وقال البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 84 عامًا «أنا راعي المعذبين».

واوضح البابا الذي يسافر دائمًا على متن طائرة مستأجرة إنه سيكون جاهزًا إذا لزم الأمر للسفر في طائرة ركاب عادية. وأعلن البابا في أوائل ديسمبر أنه سيزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس في أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور الوباء والأولى التي يقوم بها بابا لهذا البلد.

وكان البابا البولندي الراحل يوحنا بولس الثاني يعتزم زيارة العراق في ديسمبر 1999، لكن ذلك لم يتحقق بعد مفاوضات مع نظام صدام حسين.

وأكد البابا فرانسيس أنه لايرغب في أن يخيب أمل الشعب العراقي للمرة الثانية، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية التابعة للأسقفية الأميركية والتي احتفلت الاثنين بالذكرى المئوية لتأسيسها.

وشهد العراق مقتل 32 شخصًا في 21 يناير في هجوم انتحاري مزدوج استهدف سوقًا مزدحمًا بوسط بغداد. وكان الهجوم الأكثر دموية في العاصمة العراقية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق إن البابا سيلتقي خلال زيارته المرجع الديني الاعلى اية الله علي السيستاني في مدينة النجف. وفي بغداد سيقيم قداسًا في كنيسة سيدة النجاة التي تعرضت لهجوم دامٍ في عام 2010 أدى الى مقتل عشرات من المصلين. وسيسافر الى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها التي سيطر عليها تنظيم «داعش» في 2014، وسيزور مدينة إربيل حيث سيقيم قداسًا في استاد في كبرى مدن إقليم كردستان الذي لجأ إليه عدد كبير من المسيحيين بعد هجمات تنظيم «داعش» على بلداتهم وقراهم.

وقال ساكو إن البابا سيقيم صلاة مشتركة بين الأديان في أور في الجنوب، بحضور ممثلين لطوائف عراقية واسعة النطاق من الوجهاء الشيعة والسنة واليزيديين والصابئة.

