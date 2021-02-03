مفاوضات لتشكيل تحالف انتخابي «عابر للمكونات» في العراق

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشف مصدر سياسي عراقي، امس عن وجود مفاوضات لتشكيل تحالفات انتخابية «عابرة للمكونات»، في إشارة إلى أنها «غير طائفية». وقال المصدر إن «المفاوضات تجري الآن لدخول رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في تحالف انتخابي واحد». وأضاف أن «المفاوضات ما زالت جارية وستحسم قبل العاشر من هذا الشهر وهو موعد إغلاق تسجيل التحالفات الانتخابية في مفوضية الانتخابات». ومصطلح «العابر للمكونات» مصطلح برز في السنوات الأخيرة لتشكيل تحالفات لا تحمل الهوية الدينية والمذهبية والقومية.

