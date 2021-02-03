السيسي: الإرهاب يسعى للاستقرار والتمدد في الدول العربية

عربيات ودوليات

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر نظام الفيديو كونفرانس، في أعمال الجلسة الافتتاحية «للمنتدى العربي الاستخباري»، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى في القاهرة. وأكد السيسي في كلمة افتتاحية أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن. وشدد الرئيس السيسي على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار فى كل دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

وعقد حفل افتتاح بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات العرب ، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

