إسرائيل تدرس الاستعداد لـ «هجوم محتمل» على إيران

عربيات ودوليات

عواصم– الوكالات: عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ليل الاثنين الثلاثاء اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت قناة «كان» العبرية بأن نتانياهو ناقش في اجتماع ضم وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ومسؤولين في وزارتي الجيش والمالية تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح خطط عملياتية متوقعة ضد إيران.

يأتي ذلك فيما دعا نتانياهو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للانعقاد اليوم لبحث «المستجدات المتعلقة بالشأن الإيراني».

وبحسب تقديرات الإعلام الإسرائيلي، فإن الكابينيت سيبحث «رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، والتحذير الأميركي بأن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الاثنين، إن إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من امتلاك مواد لازمة لسلاح نووي، إذا واصلت خرق الاتفاق.

في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدية بلاده في حفظ الاتفاق النووي وتطبيقه، مقترحا أن يساعد الطرف الأوروبي في ترتيب العودة الأميركية الإيرانية للاتفاق. وقال ظريف إن لبلاده الإرادة السياسية لحفظ الاتفاق النووي وإن قرارها واضح من المرشد الأعلى،آية الله علي خامنئي مشددا على أن الوقت يضيق أمام الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الملف، وأن على واشنطن التصرف بجدية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه «إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو إيران وليس أميركا» معتبرا أن «الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة للاتفاق النووي لا معنى لها». وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» حول كيفية «تحقيق تقارب» بين واشنطن وطهران في الملف النووي قال ظريف «يمكن أن تكون هناك آلية تحدد إما تزامن (هذه الخطوات) أو تنسق ما يمكن القيام به». وأشار إلى أن الاتفاق النووي أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وهو الآن جوزيب بوريل الذي يمكنه القيام بنوع من تنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها.

