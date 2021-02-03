طهران تجري تجربة ناجحة لصاروخ فضائي

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طهران - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي ومزود بتقنية «أقوى» محرك عامل بالوقود الصلب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في الوزارة أحمد حسيني إطلاق «صاروخ ذو الجناح” لأول مرة «على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية، وهو مزوّد بتقنية أقوى محرك يعمل على الوقود الصلب». وأوضح أن الصاروخ الناقل يتألف من «ثلاث مراحل، مرحلتان باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل»، وهو قادر على «حمل قمر صناعي يزن 220 كيلوغراما الى مدار يبعد 500 كيلومترا عن سطح الأرض».

