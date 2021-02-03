«عقار الهرم الملتهب».. كابوس أربك القاهرة أياماً

عربيات ودوليات

شغل مبنى سكني مشتعل في حي الهرم الشارع المصري منذ يوم السبت نظرا لقربه من الطريق الدائري الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين في التحرك والتنقل بين مناطق العاصمة، غير أن هذا الطريق ظل مغلقا لساعات طويلة بسبب الحريق الذي التهم البرج المكون من 13 طابقا والمبني بصورة «مخالفة». ومنذ عصر السبت الماضي بدأت قوات الحماية المدنية المصرية جهودها لاحتواء الحريق، غير أن تصاعد ألسنة اللهب داخل المخزن والمصنع الموجودين أسفل البرج جعل السيطرة على النيران عسيرا، ليمتد الحريق على مدار 3 أيام وأكثر.

ويضم العقار المشتعل 13 طابقا على مساحة ألف متر ويحتوي على 108 وحدات سكنية، من بينها 15 شقة فقط تقريبا مأهولة بالسكان فيما تضم الأدوار الأرضي والأول والثاني مصنعا ومخزنا للأحذية.

وقال أحد السكان ان «الحريق بدأ أسفل العقار وكنا نراه ونحن في الأدوار العليا متصورين أن الأمر سينتهي في وقت قصير، غير أنه بعد مجيء قوات الحماية المدنية وتصاعد ألسنة اللهب أكثر وأكثر كان لزاما ترك البيت سريعا». وبعد وقت قصير من الحريق سمع دوي انفجار كبير في الأسفل.

من جهته أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن العقار المشتعل صادر بحقه قرار إزالة، لكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض منوها أنه تم تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرداسة التابع له العقار إلى التحقيق لمعرفة كواليس تشييده. وتابع المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للبرج المحترق وتم غلق 3 عقارات آخرى، مضيفا أنه «لن يكون أي تدخل مرة أخرى لإطفاء النيران، وسيتم الانتظار لأن تهدأ من نفسها».

ونقل عن خبراء مصريين قولهم ان قوات الحماية المدنية واجهت مقاومة كبيرة اثناء عملها بالنظر الى أن المبنى يحتوي على قبو بلا أي فتحات تهوية بجانب أن جميع حوائطه من الخرسانة المسلحة التي يصعب التعامل معها. واضطرت قوات الحماية المدنية للاستعانة بمعدات ثقيلة لعمل فتحات تهوية خاصة أن الحِمل الحراري الناتج عن الحريق في البداية كان مرتفعا للغاية، بالاضافة الى أن وجود مواد قابلة للاشتعال وجلود ومواد نظافة في المخزن جعل الحريق يستعر الى حد ان السيطرة عليه استلزمت يومين من الجهود المتواصلة.

