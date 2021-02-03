ضوء في نهاية النفق.. «كورونا» ينحسر ببطء

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عواصم- الوكالات: أعرب د. أنتوني فوتشي خبير الأوبئة الأميركي وكبير المستشارين الصحّيين للرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله بتراجع أعداد الوفيات والإصابات في اميركا والعالم. وقال إن نقطة ضوء في نهاية النفق، وحثّ الناس على الإقبال بأسرع ما يمكن على أخذ اللقاح المضاد لـ»كورونا» وذلك لمنع تطوّر الفيروس وإيقاف عملية التكاثر والتحوّر من خلال التطعيم على نطاق واسع.

وقال فوتشي خلال لقاء تلفزيوني «عليكم بأخذ اللقاح ضد «كورونا» بمجرد توفره وبأسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.. والسبب في ذلك هو ما نعرفه في علم الفيروسات بأن «كورونا» لا يمكن أن يتحور إذا لم يتكاثر.. فإذا أوقفنا تكاثر الفيروس عن طريق التطعيم على نطاق واسع ولم نعطه مجالا للتكاثر، فلن تحصل بدورها الطفرات». وأضاف أن الولايات المتحدة جزء من المجتمع الدولي «بالتالي فإن انضمامنا أخيراً لـ«كوفاكس» وهي عبارة عن مبادرة عالمية لتلقيح الناس ضد كورونا هو الطريقة الوحيدة التي سنوقف بها الطفرات نهائيا في جميع أنحاء العالم».

وانخفضت الإصابات اليومية حول العالم لليوم الثالث على التوالي، وسجل يوم الأحد الأدنى منذ أسابيع بعدد إصابات بلغت 404 آلاف و266 إصابة، بانخفاض 20% عن يوم السبت، كما سُجلت 8457 وفاة، بانخفاض أكثر من 35% عن يوم نفسه. وقال فوتشي إنه لم تسجل أي حالات دخول للمستشفيات أو وفيات ناتجة عن أخذ لقاح «كورونا».

وفي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الوضع الحالي في ما يخص انتشار فيروس «كورونا» في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر. وكشفت السلطات الصحية البلجيكية عن انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات.

الى ذلك أعلنت شركة «باير» الألمانية العملاقة في صناعة الأدوية مشروعها لإنتاج لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وذلك خلال مؤتمر عُقد عبر الإنترنت مع شريكتها «كيورفاك» ومسؤولين من الحكومة الألمانية.وقال رئيس قسم الأدوية في «باير» شتيفان أولريش للصحافيين «بعد مناقشات مع الحكومة الألمانية، أصبح من الواضح أن القدرات التصنيعية الحالية للقاحات بحاجة إلى زيادة، خاصة بالنسبة للمتغيرات المحتملة لفيروس «سارس كوف2».

وأشار وزير الصحة ينس شبان إلى أن لقاح «كيورفاك» في طريقه نحو الحصول على الموافقة التنظيمية وأنه يوفر إمدادات طويلة الأجل على سبيل المثال إذا كان الناس بحاجة إلى حقن معززة في وقت لاحق من العام.

وأعلنت المفوضية الأوروبية سعيها لتأمين 75 مليون جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك» في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 600 مليون جرعة بنهاية 2021.

