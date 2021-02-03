أميركا تحقق «أسرع معدل تطعيم في العالم»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: بلغ عدد الأميركيين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» أكثر من عدد المصابين بالفيروس وهي علامة بارزة في السباق لإنهاء الوباء، وفق تعبير وكالة «بلومبيرغ». وحتى بعد ظهر الاثنين تلقى 26.5 مليون أميركي جرعة واحدة أو كلتا الجرعتين من اللقاحات الحالية وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة، منذ أن ثبتت إصابة أول مريض أميركي في سياتل قبل عام. وثبتت إصابة 26.3 مليون أميركي بالمرض، وتوفي 443000 شخص، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. والسلطات الصحية في الولايات المتحدة تدير التطعيمات بمعدل يومي أسرع من أي دولة في العالم حيث تقدم حوالي 1.34 مليون جرعة يوميًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ». يشار إلى أن عملية طرح اللقاح تعثرت في الأسابيع الستة الأولى إذ حصل 7.8% من الأميركيين فقط على جرعة واحدة، بينما لم تتعد نسبة الذين أخذوا التطعيم بشكل كامل 1.8%.

وقالت أستاذة علم الأحياء الدقيقة في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، بولا كانون، «لأول مرة، كشفت البيانات أن عددًا أكبر من الأشخاص تم تطعيمهم أكثر مما تم الإبلاغ عنه كحالات تم تشخيصها حديثًا» وتابعت «هذا يستحق الاحتفال».

من جانبه، قال جاي باتلر، وهو نائب مدير الوكالة الأميركية للأمراض المعدية، إن حالات الإصابة الجديدة بـ»كوفيد- 19» التي تستدعي الاستشفاء العاجل «بدأت في الانخفاض».

وقال أيضا: «في حين أن هذه الاتجاهات مشجعة، أريد أن أؤكد أن الأرقام على الصعيد الوطني لا تزال مرتفعة، وهي مرتفعة كما كانت في أي وقت خلال الوباء». ولا يزال من الممكن أن يعود الفيروس مرة أخرى، بحسب هذا المسؤول «لاسيما إذا ترسخت السلالات الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا وبريطانيا أماكن أخرى من العالم».

