انقلاب ميانمار.. أميركا تهدد بإعادة العقوبات

عربيات ودوليات

رانغون- الوكالات: دعا حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» في ميانمار جيش البلاد إلى إطلاق سراح مستشارة الدولة وزعيم الحزب أونغ سان سوتشي فورا، والاعتراف بفوز الحزب في الانتخابات الأخيرة فيما هددت أميركا بإعادة العقوبات على قادة هذا الجيش عقب استيلائهم أمس على السلطة واعتقالهم كبار قادة البلاد.

وقال الحزب الحاكم على صفحته في فيسبوك «أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (وين مينت) ومستشارة الدولة (سوتشي)» ودعا في بيان المؤسسة العسكرية للاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي، وفاز فيها حزب سوتشي. كما طالب بانعقاد البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي والذي جاء الانقلاب قببل ساعات من انعقاد أولى جلساته. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن نائب برلماني عن حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» أن سان سوتشي «موضوعة على ما يبدو قيد الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة نايبيداو» ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا فيما يقول دبلوماسيون إن هناك دعوات لرد دولي قوي رافض لسيطرة العسكر على السلطة بميانمار وقد صدر الكثير من الإدانات لكن بعض دول الجوار رفضت التنديد أو التعليق على ما يجري مثل الصين وتايلند.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بلادها أزالت العقوبات المفروضة على ميانمار في السابق نتيجة تقدمها نحو الديموقراطية، وأضافت خلال مؤتمر صحافي أمس أن توقّف المسار الديموقراطي في ميانمار «يعني مراجعة السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، وربما إعادة فرض العقوبات عليه».

وأعلن التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الحاكم عزل 24 وزيرا ونوابهم، وعين 11 وزيرا في حقائب كالمالية والصحة والإعلام والخارجية والدفاع والداخلية. وذكرت «رويترز» أن الشوارع كانت هادئة عقب ساعات من الانقلاب، خصوصا وأنه يسري في البلاد حظر للتجوال لمحاربة انتشار جائحة فيروس كورونا، وأضافت الوكالة أن مركبات للجيش وشرطة الشغب تتمركز في مناطق بالعاصمة، ومدينة وانغون كبرى مدن البلاد.وعادت شبكة الهاتف والشبكة الدولية للخدمة بعد انقطاع عقب إعلان الانقلاب العسكري، كما أعادت المصارف فتح أبوابها عقب يوم من إغلاقها بسبب انقطاع الإنترنت.

