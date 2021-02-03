أردوغان يطالب بدستور «غير انقلابي» لتركيا

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أنقرة- الوكالات: لمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى إمكانية مناقشة دستور جديد للبلاد في المرحلة المقبلة، ملقيا الضوء على أن «مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابين منذ عام 1960»، على حد تعبيره. وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية «يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)» مؤكدا على ضرورة أن «تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب». وتابع قائلا «لذلك كنا قد قدمنا سابقا مبادرة لصياغة دستور جديد، لكن لم نصل إلى نتيجة لرفض حزب الشعب الجمهوري (المعارض) والآن قد حان الوقت مجددا من أجل نقاش دستور جديد لتركيا». ولفت الرئيس التركي على أن «صياغة دستور ليست عملا يمكن القيام به في الخفاء وتحت ظل الفئات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، ومع أسماء عقولهم وقلوبهم منفصلة عن وطنهم»، مشيرا إلى أن «تركيا بقت لسنوات بعيدة عن التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، ودفعت ثمنا باهظا لاستسلامها للأمر الواقع، مؤكدا أن أنقرة ستطبق مبادراتها الخاصة حيال التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية وستصل إلى أهدافها». روسيا تبدأ محاكمة نافالني مثل المعارض الروسي أليكسي نافالني امس أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه في قضية تعود إلى العام 2014، وهي جلسة قد تؤدي إلى سجنه لسنوات رغم عزيمة أنصاره الذين ينظمون تظاهرات رفضا لتوقيفه. وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن عدد قياسي من عمليات التوقيف، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع أمام محكمة موسكو التي ستقرر مصير المعارض. وقبل دقائق من بدء الجلسة، شاهد صحافيون الشرطة توقف أشخاص عدة. وقالت منظمة «أوفيد-إنفو» غير الحكومية إنه تم توقيف 24 شخصا على الأقل. وتشير كل الدلائل إلى سجن أليكسي نافالني فقد أيدت النيابة العامة الروسية الاثنين سجن أليكسي نافالني باعتبار طلب سلطات السجون الروسية بحبسه «قانونيا ومبررا».