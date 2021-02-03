ليفربول وسيتي يواجهان برايتون وبيرنلي

دوليه

يستضيف ليفربول حامل اللقب، نظيره برايتون اليوم ضمن المرحلة 22 من الدوري الانكليزي، فيما يتطلع مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب الى مواصلة سلسلته الرائعة، عندما يحل ضيفا على بيرنلي اليوم أيضا. وبعدما ساعد فريقه في الفوز بمباراتين متتاليتين خارج ملعبه، دعا اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، ليفربول الى مواصلة تحقيق الانتصارات، حتى يعودوا بقوة لدائرة المنافسة على اللقب. وجاء انتصارا ليفربول على ملعبي توتنهام ووست هام، بنتيجة واحدة (3-1)، ليخرج الفريق من الكبوة التي تعرض لها، في الفترة الماضية. وقفز الفريق من المركز الخامس الى الثالث، في جدول ترتيب المسابقة، وقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر الى أربع نقاط، لكن الأخير لعب مباراة أقل.

وتمثل مباراة اليوم أمام برايتون، فرصة جيدة أمام ليفربول، للاستعداد قبل المواجهة المرتقبة

ويأمل فولهام في دعم فرصه وآماله، في البقاء بالدوري الممتاز، من خلال مباراته اليوم أمام ليستر سيتي، حيث يحتل المركز الثامن عشر، ويقبع في منطقة المهددين بالهبوط.

وكان ليفربول أعلن في بيان رسمي، عن ضمه المدافعين بن ديفيز قادما من بريستون، والتركي أوزان كاباك نجم نادي شالكه الألماني، قبل اغلاق سوق الانتقالات الشتوية الماضية بعدة ساعات، حتى يعززا صفوف كتيبة المدرب يورغن كلوب.

وبعد معاناة كبيرة لنادي ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، نتيجة اصابة قلب دفاعه الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك، قررت ادارة «الريدز» الحصول على خدمات بن ديفيز صاحب الـ(25) عاما، الذي كان يلعب مع بريستون في دوري الدرجة الأولى الانكليزية «التشامبيونشيب».

ولا يعد بن ديفيز اسما بارزا بين الجماهير الرياضية في المملكة المتحدة، كونه لعب مع أندية في دوري الدرجة الأولى الانكليزية، بالاضافة الى خوضه تجربة مع فرق من القسمين الثاني والثالث، لكنه التزم مع بريستون بعقد منذ عام 2013. ورغم عقده الطويل مع نادي بريستون، كانت الأجهزة الفنية للفرق الانكليزية، تعمل على اعارته بشكل متواصل في أندية مغمورة في المملكة المتحدة، وعلى رأسها ساوثبورت، ونيوبورت كاونتي، وفليتوود تاون في 2017.

أما المدافع التركي أوزان كاباك، فقدم الى نادي ليفربول على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لكنه لن يستطيع الالتحاق مع كتيبة المدرب يورغن كلوب في الوقت الحالي، من أجل انهاء اجراءات سفره، التي ستجعله يسافر الى المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل.

ولعب أوزان كاباك في بداية مسيرته الاحترافية بالدوري الألماني مع نادي شتوتغارت، لكنه انضم الى شالكه في يونيو عام 2019، وخاض مع «الأزرق» 38 مباراة سجل فيها 3 أهداف، ويجيد اللعب الهوائي.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحافية في بريطانيا، أن نادي ساوثهامبتون قد توصل الى اتفاق مع نظيره في ليفربول، من أجل انتقال النجم الياباني تاكومي مينامينو على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2020-2021.

