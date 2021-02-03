قيود السفر تهدد لقاء ليفربول ولايبزيغ

دوليه

ألقت قيود السفر الصارمة الجديدة في ألمانيا بظلال من الشك على لقاء لايبزيغ أمام ضيفه ليفربول الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما قال متحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس ان القواعد لا تستثني الرياضيين المحترفين.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس بأن الحظر المفروض على المسافرين من البلدان التي تعاني من أنواع جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا مثل بريطانيا «لا يتضمن أحكاما خاصة بالرياضيين المحترفين».

وتحظر ألمانيا اعتبارا من السبت وحتى الـ17 فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البر والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحورة هي المملكة المتحدة وايرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب افريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب «ريد بول أرينا» في 16 فبراير.

وفي حال لم يتم منحهم اعفاء خاصا، فلن يتمكن الجهاز الفرني ولاعبو ليفربول من دخول ألمانيا من بريطانيا وفقا للقوانين المفروضة والتي تشمل حظر الدخول عبر الجو والحافلات والقطارات، لكن توجد عدة استثناءات أبرزها السماح للألمان والمقيمين في ألمانيا بالعودة الى البلاد، وهو ما ينطبق في ليفربول على مدربه فقط الألماني يورغن كلوب.

وتشمل الاستثناءات العاملين في المجال الطبي وغيرهم في الوظائف الرئيسية.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه لن يكون هناك سوى «استثناءات قليلة وضيقة».

