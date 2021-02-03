نابولي يلتقي أتالانتا في الكأس

دوليه

يتطلع حامل اللقب نابولي لقطع الخطوة ما قبل الاخيرة للاحتفاظ بلقبه عندما يحل على أتالانتا اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس المحلية.

ويصطدم طموح نابولي في البقاء على المسار الصحيح للمحافظة على لقبه بأتالانتا العنيد الطامح للقبه الثاني في المسابقة بعد الاول في 1963. ويحل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني على الفريق الجنوبي على ملعب «دييغو ارماندو مارادونا» اليوم قبل لقاء الاياب اليوم ذاته من الاسبوع المقبل. وكان أتالانتا أزاح لاتسيو حامل لقب نسخة العام 2019 من ربع النهائي بفوز مثير بنتيجة 3-2، رغم اكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 عندما كان النتيجة تشير الى التعادل 2-2 اثر طرد الارجنتيني خوسيه لويس بالومينو.

اما نابولي الطامح للقبه السابع فلم يواجه صعوبة امام سبيزيا بعد أن أنهى الشوط الاول متقدما برباعية نظيفة قبل ان تتلقى شباكه هدفين في الشوط الثاني.

ويدخل فريق المدرب غينارو غاتوزو المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على بارما بهدفين نظيفين نهاية الاسبوع فيما سقط اتالانتا بنتيجة 3-1 امام لاتسيو.

وقال غاتوزو عقب الفوز على سبيتسيا «استحقنا التأهل وشكرت الفريق على هذا الاداء».

ويتطلع نابولي لتكرار تفوقه على خصمه بعد ان اكتسحه بنتيجة 4-1 في المرحلة الرابعة من منافسات الدوري في منتصف اكتوبر الفائت.

