خضيرة ورادونيتش إلى هرتا برلين

دوليه

أكد نادي هرتا برلين الألماني تعاقده مع لاعب وسط يوفنتوس الايطالي الدولي سامي خضيرة المتوج مع المانشافت بلقب كأس العالم عام 2014، ومهاجم مرسيليا الفرنسي الدولي الصربي نيمانيا رادونيتش.

وتطرقت وسائل الاعلام الألمانية الى عودة خضيرة (33 عاما) الى الدوري الألماني من بوابة هرتا برلين في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع يوفنتوس حيث خرج من خطط مدربه الجديد أندريا بيرلو. ونتيجة الاصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الايطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي. وقال خضيرة الذي لم يلعب في أي مباراة في الدوري الايطالي منذ 23 نوفمبر 2019 «أشعر أنني بحالة جيدة بدنيا وأود أن أقدم للفريق الخبرة التي اكتسبتها على مدار السنوات القليلة الماضية». كما أعلن هرتا برلين عن تعاقده مع رادونيتش (24 عاما) على سبيل الاعارة مع امكانية الشراء. ويعاني هرتا برلين في الدوري حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض الملحق ضد ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في البوندسليغا.

