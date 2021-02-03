رومينيغه يؤكد رحيل ألابا

دوليه

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه أول من أمس رحيل المدافع الدولي النمسوي دافيد ألابا بنسبة «99,99%»، مجددا اهتمام العملاق البافاري بخدمات مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو.

وأوضح رومينيغه في تصريح لقناة «سكاي» الألمانية أن ألابا الذي ينتهي عقده الصيف المقبل سيترك النادي بنسبة «99,99%»، وأن الاهتمام البافاري يسلط على أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما وتبلغ قيمة فسخ عقده 42 مليون يورو.

وأضاف «اللاعب مهم لكن يجب أن يأخذ وقته ويرى ما يريده»، مشيرا الى أن تشيلسي وليفربول الانكليزيين يبديان اهتمامهما بأوباميكانو الذي يشغل مراكز عدة في خط الدفاع. وكان رومينيغه أكد قبل عشرة أيام اهتمام فريقه بخدمات أوباميكانو، وقال «سننكب بالطبع على هذه الصفقة، ليس فقط كصفقة خاصة، ولكن بطريقة عامة للنظر في التعزيزات التي نحتاجها ونريدها في هذا المركز أو مراكز أخرى». وأوضح رومينيغه أنه يعلم أن العقد الذي يربط اللاعب الفرنسي بلايبزيغ يمتد حتى عام 2023، مضيفا أن أوباميكانو باق في لايبزيغ «على الأقل حتى نهاية الموسم، وسيكون من المبكر جدا» التحدث بالفعل عن انتقال محتمل الى العملاق البافاري. ويثير أوباميكانو (3 مباريات دولية) وأحد الركائز الأساسية للايبزيغ منذ عام 2017، اهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، خاصة منذ أدائه الرائع خلال الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في لشبونة الصيف الماضي حيث خرج فريقه من الدور نصف النهائي على يد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. وسيغادر المدافع الأيسر البالغ من العمر 28 عاما والذي تحول الى قلب دفاع منذ موسمين، بلا شك النادي البافاري حيث كان يلعب منذ أن كان عمره 16 عاما، في نهاية هذا الموسم.

