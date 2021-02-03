سيرينا: تأجيل «أستراليا المفتوحة» جاء لمصلحتي

دوليه

أعترفت لاعبة التنس الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس أول من امس بأنها ربما كانت سترغم على الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، لو لم يتم تأجيلها الى مطلع الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا، مشيرة الى أن ذلك صب في مصلحتها لانها كانت بحاجة الى وقت اضافي للتعافي من اصابة في وتر أخيل. وقالت سيرينا (39 عاما) في مؤتمر صحافي عقب تحقيقها للفوز الأول منذ سبتمبر الماضي عندما اضطرت الى الانسحاب من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة، على ملاعب رولان غاروس، بسبب الاصابة: «لم أستطع التدرب بسبب وتر أخيل. كنت بحاجة الى وقت». وأضافت المصنفة اولى عالميا سابقا والحادية عشرة حاليا عقب تغلبها 6-1 و6-4 على الاسترالية داريا غافريلوفا المصنفة 451 عالميا في الدور الاول لدورة يارا فالي كلاسيك في ملبورن، أن تأجيل انطلاق البطولة الاسترالية لمدة ثلاثة أسابيع كان «نعمة غير مقصودة».