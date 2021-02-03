غلطة سراي ضم مصطفى محمد

دوليه

أعلن نادي غلطه سراي رسميا تعاقده مع المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد معارا من الزمالك المصري مع خيار الشراء. وأورد النادي ووردوالنادي التركي الخبر عبر موقعه الرسمي مشيدا بالمسيرة المميزة للدولي المصري البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما.

وكان الزمالك قد أعلن عن موافقته على رحيل اللاعب على سبيل الاعارة لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار، مع وجود خيار يسمح لغلطه سراي بضمه نهائيا مقابل سداد أربعة ملايين أخرى قبل نهاية العام الجاري.

ويعد محمد من المواهب البارزة في الكرة المصرية حيث توج مع القلعة البيضاء بأربعة ألقاب ما بين محلي وقاري.

