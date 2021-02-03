الجولة الثانية.. «محد سهل»

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تنذر النتائج التي شهدتها الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة بمنافسة قوية وصراع مختلف على اللقب هذا الموسم اذا ما استمرت بعض الفرق بالصورة التي ظهرت عليها في المسابقة. ويبدو أن تصنيف الأندية الى فئة كبيرة وأخرى صغيرة لن يكون موجودا هذه السنة بعد أن قدمت أندية الشباب والساحل والنصر وكذلك الفحيحيل عروضا مميزة، فتصدر النصر صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بعد أن حقق الفوز الثاني على التوالي وكان على حساب القادسية بهدف دون رد، مستغلا خسارة السالمية أمام الشباب 1-2 والساحل أمام الكويت 2-3، بينما عوّض الفحيحيل خسارته في الجولة الأولى أمام القادسية بالفوز على خيطان، وأظهر العربي نية المنافسة عندما قلب تخلفه بهدف الى الفوز 2-1 على كاظمة.

واذا كان «العنابي» هو الرابح الأكبر في هذه الجولة بعد انفراده بالصدارة وتحقيقه فوزا ثمينا أكد فيه أن ما قدمه في دوري التصنيف لم يكن وليد الصدفة، فان الخاسر الأكبر في هذه الجولة هو بلا شك القادسية الذي بات مدربه الاسباني بابلو فرانكو تحت الضغط وسط انتقادات واسعة من جماهير النادي للمدرب وللاعبين وادارة النادي بشكل خاص.

ويستحق الساحل والشباب اشادة واسعة لما قدماه في هذه الجولة، فالأول الذي خسر بطريقة «ظالمة» أمام الكويت، كان يستحق على الأقل نقطة التعادل، بينما أظهر الشباب قدرة هجومية وسجل هدفين في مرمى السالمية وأضاع أضعافهما في الوقت الذي عاني فيه السماوي ولم يقدم العرض المنتظر، وستؤثر هذه الخسارة المبكرة على مشوار الفريق في المسابقة. وطغت الأحداث التي شهدتها مباراة الكويت مع الساحل على الساحة، رغم أن الأبيض واصل تقديم العروض المتواضعة في ظل وجود أسماء مميزة في كل الخطوط، ومع ذلك فان الأبيض قادر النهوض والعودة خصوصا أنه حاليا يحتل المركز الثاني بمشاركة العربي الذي حقق فوزا ثمينا على كاظمة سيساهم بشكل كبير في رفع الروح المعنوية للفريق. ولاشك أن حصد 4 نقاط من مباراتين مع الكويت وكاظمة يعتبر أمرا ايجابيا للأخضر الساعي للعودة الى منصات التتويج، بينما يحتاج البرتقالي الى اعادة ترتيب أوراقه بعد ان تذيل جدول الترتيب بلا رصيد مع خيطان الذي يبدو أنه سيعاني كثيرا في الجولات المقبلة.

