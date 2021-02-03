القادسية يطالب باستثناء الأنصاري من فترة الحجر

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تقدم نادي القادسية بكتاب رسمي الى اللجنة الأولمبية يطالب فيه باستثناء لاعبه فهد الانصاري الذي انتهت إعاته الى نادي الوكرة القطري من فترة الحجر الصحي وذلك لحاجة النادي الى مجهودات اللاعب خلال مشاركاته القادمة، وأسوة بما تم اتباعه مع لاعبي الأزرق الذين شاركوا في المباراة الودية التي اقيمت مع منتخب العراق، وكذلك المنتخب الفلسطيني الذي لعب مباراة ودية مع المنتخب الوطني ولم يتم حجر لاعبيه وفقا للبروتوكول الطبي.

وذكر القادسية في كتابه للجنة الأولمبية: «يرجى التكرم بالموافقة والايعاز لجهة الاختصاص نحو استثناء اللاعب المذكور من فترة الحجر الصحي والاكتفاء بالفترة التي قضاها منذ قدومه من دولة قطر، علما بان اللاعب ملتزم بالاشتراطات الصحية ولا يعاني من اي اعراض خاصة بفيروس كورونا.

