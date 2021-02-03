الساحل يطالب بمحاسبة الفضلي

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طالب نادي الساحل اتحاد الكرة بعدم اسناد أي مباراة يكون طرفاً فيها للحكم سعد الفضلي، كما طالب بمحاسبته على الأخطاء التي وقع فيها خلال لقاء الفريق ضد الكويت في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز التي اقيمت يوم السبت الماضي.

جاء ذلك في الكتاب الذي وجهه نادي الساحل الى اتحاد الكرة وتضمن مايلي:

يطيب لنا في بداية الأمر أن نشكركم على حرصكم الدائم ومتابعتكم المستمرة لما فيه تطور الكرة الكويتية وازدهارها، وعليه فان الحكم قام بتصرف وردود فعل تنافي هذا الحرص والاهتمام وذلك كان في قراراته غير المسؤولة بالتسرع في اعطاء الانذارات للاعبينا والمعاملة المتعالية التي كان يتعامل بها مع اللاعبين بشهادة جميع من كان يشاهد المباراة بالملعب وشاشة التلفاز ما اعطانا شعوراً أن المباراة سوف تخرج في وضع صعب للغاية وسوف نسرد لكم بعض ما قام به الحكم المذكور.

? قام الحكم باشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد اللاعب عبدالله العتيبي، بدون مراجعة «الفار» وبهذا قد حرمنا من لاعبنا حتى نهاية المباراة.

? كان الحكم من الأسباب الاساسية لتوتر اللاعبين وخروجهم عن التركيز في المباراة حيث كان الحكم يتعمد بعدم الرد على لاعبينا والتسرع في إشهار البطاقة الصفراء لأكثر من لاعب بنادينا.

? كان الحكم يتجاهل أي لاعب يصاب ويطلب الطبيب لعلاجه.

? في لقطة الهدف الأول قام لاعب نادي الكويت بدفع مدافعنا ولم يتم الرجوع الى «الفار».

? احتسب الحكم وقت بدل ضائع (سبع دقائق) وهو ما نراه وقتاً مبالغاً فيه، بل وقام بزيادة على الوقت دقيقتين وهذا الأمر غير جائز بتاتا مع التذكير ان احتساب ركلة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أي بعد الوقت الذي حدده الحكم.

? احتساب ركلة جزاء (غير صحيحة) وقام بالتوجه الى «الفار» ولم يتسن له حتى مشاهدة اللقطة وقام بالرجوع مسرعا واحتسب ركلة الجزاء ما اعطانا ايحاء بأن الحكم متخذ القرار مسبقا.

? لذا نطلب من اتحادكم الموقر النظر في عدم اسناد أي مباراة يكون نادينا الطرف فيها للحكم المذكور أعلاه سواء داخل الملعب أو أن يكون حكم «الفار» ومحاسبة الحكم المذكور على الأخطاء الفادحة التي قام بها في المباراة المذكورة أعلاه.

