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عقوبة تنتظر العربي بسبب الجماهير

راشد خلف
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الأربعاء 03 فبراير 2021

تنتظر العربي عقوبة من اتحاد الكرة على ضوء التقرير الذي رفعه خالد الشخص مراقب مباراة الأخضر مع كاظمة التي انتهت بفوز الأول 2-1 أول من أمس ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وشهدت المباراة دخول عدد من جماهير الأخضر بلغ حوالي 300 مشجع، ساندوا الفريق خلال المباراة رغم أن اللجنة الثلاثية لم تسمح بعد بدخول الجماهير الى الملاعب. وطالبت روابط مشجعي الأندية أكثر من مرة بالسماح لها بدخول المباريات وفقا للضوابط الصحية التي تحددها وزارة الصحة، لكن اتحاد الكرة لم يتلق بعد الموافقة المطلوبة من اللجنة الثلاثية التي تتكون من وزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.


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