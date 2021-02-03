كأسا عبدالله المبارك للسرور والعصيمي

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فاز الجواد سبعاوي لاسطبل السرور بكأس المغفور له الشيخ

عبد الله المبارك بعد تفوقه في السباق المخصص لجميع الدرجات على مسافة 2600 متر، فيما فاز الجواد مرزاق طيب للعصيمي بالكأس الثانية المقدمة من أسرة المغفور له الشيخ عبد الله المبارك ضمن سباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية اول من امس. وقدم الشيخ عبدالله المحمد الكأسين الى أنصار اسطبلي السرور والعصيمي وهنأهم بالفوز، وشكر اسرة نادي الصيد والفروسية واندية مبارك الكبير وجليب الشيوخ بنجاح السباقات.

كما فاز الجواد اغادير لاسطبل بورسلي بالكأس المقدمة من حمود ابو عدل والمخصص للافراس على مسافة 2200، فيما حقق الجواد الغالي حمد لاسطبل ابناء نايف الدبوس كأس نادي مبارك الكبير المخصصة للمبتدئات على مسافة 1800. وفاز الجواد إف اتش نسيم لعبد الرحمن لافي بكأس بيت العرب المخصصة للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي من الدماء المصرية على مسافة 1800متر، فيما حقق الجواد ريم بنت نوف ملك سالم العجمي كأس مركز الجواد العربي للخيل العربية الاصيلة من النتاج المحلي للدماء المفتوحة.

