الكويت يحتفل بلقب «اليد» اليوم

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يحتفل الكويت اليوم بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد عندما يلتقي القادسية في 07:30 مساء في الجولة الختامية للبطولة والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع خيطان في 04:30، كما يلعب اليوم أيضاً في الدرجة الأولى اليرموك مع الفحيحيل في 06:00، وتقام المباريات الثلاثة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وكان الأبيض حسم لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه، في الجولة الماضية بعد انتصاره على العربي ليرفع رصيده الى 26 نقطة من 13 انتصار دون أي هزيمة، فيما يملك القادسية الوصيف 23 نقطة وهو يسعى اليوم الى الحاق الخسارة الأولى بالأبيض على الرغم من أن اللقاء يعتبر هامشيا.

