الأبيض اقتنص صدارة «الطائرة»

محلية

اقتنص الكويت صدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بعد فوزه الصعب على كاظمة 3-2 في ختام مباريات القسم الثاني من البطولة أول من امس.

ورفع الأبيض رصيده الى 17 نقطة في صدارة الترتيب بفارق شوط واحد عن العربي صاحب الرصيد ذاته، فيما جاء كاظمة في المركز الثالث بـ 16 نقطة وبفارق الأشواط أيضاً عن القادسية، ويأتي بعدهما الجهراء بـ 14 نقطة وأخيراً الشباب 10 نقاط.

واستغل الكويت سقوط العربي أمام الجهراء الاثنين الماضي ليعود ويخطف الصدارة مكرراً انتصاره على كاظمة للمرة الخامسة على التوالي. وتأهلت الفرق الأربعة الى المربع الذهبي الذي سيقام بنظام الدوري، وسيلعب كل فريق بالرصيد ذاته الذي جمعه في الدور الحالي، كما سيطبق النظام العالمي في احتساب النقاط في منافسات المربع الذهبي اذ سيحصل الفائز 3-0 أو 3-1 على 3 نقاط مقابل لا شيء للخاسر، فيما يحصد الفائز 3-2 نقطتين فقط مقابل نقطة للمهزوم.

وجاءت مباراة الكويت مع كاظمة قوية وحماسية منذ البداية اذ تمكن البرتقالي من حسم الشوط الأول لصالحه دون صعوبة 25-17.

وعاد الأبيض بقوة في الشوط الثاني من خلال تألق لاعبيه في الجانبين الهجومي والدفاعي ليتقدم في نهاية الشوط 25-18. واشتدت المنافسة في الشوط الثالث وسط تبادل الفريقين التقدم قبل أن يحسم الأبيض الشوط 30-28.

وحاول الكويت حسم اللقاء في الشوط الرابع وسط أداء متميز من البرتقالي الذي ظهر التصميم على أداء لاعبيه وهو ما مكنه من العودة في اللقاء وتحقيق التعادل 2-2 بالفوز في الشوط 25-23. ووصلت الاثارة الى ذروتها في الشوط الفاصل حيث تبادل الفريقان التقدم نقطة بنقطة قبل أن يتفوق الكويت بصعوبة بالغة 20-18 محققاً انتصارا مستحقا وضعه في صدارة الترتيب.

