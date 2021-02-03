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«الطائرة» اعتمد التقريرين

زيد خلف
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الأربعاء 03 فبراير 2021

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة التقريرين المالي والاداري لاعمال الاتحاد للسنتين الماضيتين 2018-2019، و2019-2020، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد أول من امس في مقر الاتحاد، كما اعتمد خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للعام 2020-2021.
وحضر الاجتماع ممثلي 7 أندية هي كاظمة والقادسية والتضامن واليرموك والصليبخات والساحل وبرقان الى جانب ممثل اللجنة الأولمبية، فيما ترأس الأجتماع رئيس الاتحاد د. عبدالهادي الشبيب وحضور نائب الرئيس نايف الرشيدي وأمين السر عبدالله الغرير وأمين الصندوق خلف الهاجري والعضوين عبدالرحمن السهو وجاسم الفيلكاوي.


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