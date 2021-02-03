«فتاة القرين» بطل «يد السيدات»

محلية

نال نادي فتاة القرين لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري العام للسيدات لكرة اليد للموسم 2020 - 2021 بعد فوزه أول من أمس على نادي سلوى الصباح بنتيجة 34 - 12. واستطاعت لاعبات القرين في المباراة التي أقيمت على مجمع سعد العبدالله للصالات المغطاة من فرض سيطرتهن وترجمة أفضليتهن بالتتويج المستحق. وأشادت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد اللعبة د. دلال علي بالمستوى المتميز للاعبات. وقالت علي ان من شأن البطولة التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد المحلي للعبة أن تنعكس بشكل كبير على المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة اذ تسهم في فتح الباب أمام اللاعبات المتميزات للانضمام الى صفوفه وتمثيل بلادهن في المشاركات الخارجية داعية الأندية الى تشكيل الفرق النسائية والانضمام الى البطولات والمشاركات المحلية المقبلة. وذهب المركز الثاني في البطولة التي انطلقت في 17 يناير الماضي وفق نظام الذهاب والاياب بين ثلاثة فرق، لنادي سلوى الصباح تلاه العيون في المركز الثالث.

