بهاتفك الخلوي.. فحص يكشف «كورونا» في 10 دقائق

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رغم مرور أكثر من عام على جائحة كورونا، الا أن العلماء لا يزالون يطورون أساليب وتقنيات مبتكرة للكشف عن الاصابة بالفيروس.

الاختبارات التقليدية للكشف عن كورونا، عادة ما تحتاج ما بين يومين الى ثلاثة أيام لظهور النتيجة، وبعض الاختبارات السريعة تحتاج لنحو 15 دقيقة.

وفي آخر الابتكارات، طور باحثون طريقة جديدة تستطيع الكشف عن الفيروس خلال 10 دقائق، باستخدام الهاتف الخلوي.

الباحثون من جامعة أريزونا الطريقة الجديدة التي تعتمد على مكونات لا تتجاوز كلفتها 45 دولارا.

وتعتمد الطريقة الجديدة على تقنية ذكرت في بحث علمي في 2019، اذ يمكن وضع العينة من أي شخص مع جزئيات من الماء تتضمن أجساما مضادة ومادة الفلورسنت، وهو ما سيجعل العينة تأخذ شكلا معينا اذا ما تضمنت فيروس كورونا حيث تلتصق الأجسام المضادة فيها، والتي يمكن أن تظهر بمجهر مجهز بهاتف خلوي، ويمكن اتمام هذه العملية بالكامل خلال أقل من 15 دقيقة على أكثر تقدير.

وتتضمن الطريقة الجديدة تطبيقا خاصا لتحديد مسببات المرض وأشكالا ثلاثية الأبعاد لما يمكن أن تراه بهاتفك الخلوي، اذ سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي ليتمكن التطبيق من مراعاة الاختلافات بين الهواتف الخلوية.

ويقود هذه الجهود التي يبذلها فريق من الجامعة، جيونغ يول يون، وهو متخصص في الهندسة الطبية الحيوية.

