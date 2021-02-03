الحكومة.. الرؤية أولاً!

الاخيرة

استقالة الحكومة، والتشاور القائم لإعادة تشكيلها أمر جيد، ولا أعرف لماذا لا تستغل أمانة مجلس الأمة الجديدة الوقت لإعداد دورات تأهيل للنواب، وخاصة الجدد منهم كحال الديموقراطيات المتقدمة، فلا يوجد عمل مهما صغر يمارس دون دورات إعداد وتأهيل مسبقة، فما بالك بعمل بأهمية العمل البرلماني بالكويت في غياب الأحزاب، التي تدرب وتؤهل منضويها، لقد أثبتت تجارب الماضي الحاجة الماسة لمثل تلك الدورات، إضافة إلى وجوب خلق لجنة قيم لمحاسبة النائب، الذي يستغل وظيفته للابتزاز أو للإثراء غير المشروع.

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اللعبة السياسية كحال اللعبة الرياضية، التي لا يمكن أن تحاسب فيها مدير الفريق على نتائج المباريات، إذا كان الآخرون من يفرضون عليه أسماء اللاعبين، بعد المشاورات يجب أن يترك المجال لسمو الرئيس لتشكيل الوزارة طبقاً لرؤية جديدة للكويت، من دون أن يقيد برؤى وخطط، وحتى شعارات ماضوية، لم تثبت فاعليتها أو جدارتها بدلالة تعثر تطبيقها، وحقيقة أنها لم تخلق فرص عمل للشباب، فمازالت الحكومة هي الموظف الأول لهم، كما لم تعدل الاختلالات الاقتصادية والسكانية، أو تخلق بدائل لمداخيل النفط.

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رؤية الكويت الجديدة يجب أن تخلقها عقول اقتصادية شديدة الاختصاص، قد لا تكون متوافرة بالبلاد، ولا تختص بجزء من الكويت، كالجزر أو المنطقة الشمالية بل كل الكويت، فلم نسمع قط بخطط تنمية تعنى بأجزاء من البلاد لا كلها، فعلى سبيل المثال خطة السعودية 2030، تعنى بتطوير 2?5 مليون كم، أي كامل الأرض السعودية، وتتضمن تغييرات مجتمعية واقتصادية وسكانية، وتخلق فرصاً للشباب، وتغيير استراتيجية الصناديق السيادية.

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آخر محطة: أحد إشكالات بعض خططنا المستمرة، أنها كانت أقرب لمشروع زواج جحا من بنت السلطان، أي الإعداد لحفل عرس من دون سؤال الطرف المعني، فقد كانت بعض خططنا، كمدينة الحرير، وميناء مبارك، يقصد منها خدمة الجارين إيران والعراق من دون مشاورتهما لنكتشف بعد إنشاء الميناء، أنهما يريان به منافساً لا داعماً لهما، فتم إصدار شهادة وفاة للمولود قبل أن يفطم!

