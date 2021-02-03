«الديسة» السعودية.. غزارة في الجمال والتنوع

الاخيرة

أسهم موسم «شتاء السعودية» بإعادة تقديم مناطق سياحية للزائر المحلي ومواطني «الخليجي» من زوايا جديدة، تتمثل بعمق التاريخ، وتنوع المناخ، وتنوع التضاريس الموجود في أكثر من 17 وجهة سياحية تشترك في فعاليات وباقات سياحية تقدمها أكثر من 200 شركة منذ 10 ديسمبر إلى 31 مارس. وتُعد أودية الديسة في صدارة الوجهات السياحية التي لفتت الأنظار. وتشتهر «الديسة» (200 كيلومتر جنوب غرب تبوك) بمياهها وعيونها العذبة الجارية على مدار العام، وتعد جبالها وأوديتها مكاناً مميزاً للتنزه خلال فصول السنة. وما يلفت الانتباه إلى هذه البلدة جبالها الشاهقة وتحيط بها الصحاري الذهبية والقلاع؛ ما جعلها مكاناً مناسباً يقصده محبو رياضة تسلق الجبال. (واس)

