توتنهام وتشلسي في «دربي لندن»

دوليه

تبرز مباراة دربي لندن بين توتنهام وتشلسي اليوم في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي. فالاول وبعد ان كان طرفا اساسيا في الصراع على اللقب الشهر الماضي، تراجع مستواه بعد ذلك وتلقى خسارتين في اخر مباراتين، لكن الضربة الأقوى له خسارة جهود هدافه هاري كين الذي تعرض للاصابة في كاحليه في المباراة ضد ليفربول وسيغيب عن الملاعب لاسابيع قليلة كما أعلن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما تشلسي، فحقق أول فوز رسمي له بقيادة مدربه الجديد توماس توخل الذي حل بدلا من فرانك لامبارد المقال اثر تغلبه على بيرنلي بهدفين الأحد بعد أن تعادل في أول مباراة مع الالماني ضد ولفرهامبتون منتصف الاسبوع الماضي.

ويملك كلا الفريقين 33 نقطة في المركزين السادس والسابع وبالتالي هما في حاجة ماسة إلى النقاط إذا ما أرادا دخول صراع البطاقات المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

