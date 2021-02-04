يوفنتوس وضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا

دوليه

وضع يوفنتوس قدمًا في نهائي كأس ايطاليا بفوزه على غريمه انتر 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب جوزيبي مياتسا أول من امس بثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وكان انتر تقدم عبر الارجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة التاسعة قبل ان يرد البيانكونيري عبر رونالدو (26 من ركلة جزاء و35). ويلتقي الفريقان ايابا الثلاثاء المقبل في تورينو.

وثأر فريق المدرب اندريا بيرلو من منافسه بعد أن سقط امامه بنتيجة 2-0 في المرحلة 18 من الدوري في 17 يناير الفائت.

وخاض انتر المباراة بغياب نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو والظهير المغربي اشرف حكيمي الموقوفين بسبب تحصلهما على بطاقة صفراء ثانية في مسابقة هذا الموسم خلال الفوز على ميلان في ربع النهائي. وكان انتر أقصى جاره وغريمه بفوزه عليه بنتيجة 2-1 بهدف قاتل للدنماركي كريستيان اريكسن من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع (90+7) في مباراة شهدت طرد نجم «روسونيري» السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ومشادة كلامية مع لوكاكو. فيما كان عبور يوفنتوس اقل صخبًا بعد تخطيه بسهولة عقبة سبال برباعية نظيفة.

وقال الدولي الفرنسي ادريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس بعد الفوز «كانت مباراة مهمة. لقاء الدوري اظهر ان انتر ليس فريقا سهلا ابدًا لمواجهته». وافتتح انتر التسجيل عندما قطع اليكسيس سانشيز الكرة ومررها الى نيكولو باريلا ومنه الى مارتينيز داخل المنطقة تابعها في المرمى حيث لمسها الحارس جانلويجي بوفون الذي كان يخوض مباراته الرقم 1100 في مسيرته، الا انه عجز عن ايقافها (9).

وعادل رونالدو النتيجة بركلة جزاء رائعة في سقف المرمى تحصل عليها اثر عرقلة من يونغ على كوادرادو اكدها الحكم بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» (26).

وسجل حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات الهدف الثاني عندما استغل تفاهماً خطأ بين باستوني والحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي خرج من مرماه فخطف الكرة من المدافع وسددها زاحفة من زاوية ضيقة عن الرواق الايسر من خارج المنطقة في الشباك الخالية، ارتطمت بالقائم الايسر ودخلت (35).وحرم هاندانوفيتش فريق السيدة العجوز من هدف ثالث عندما تصدى ببراعة لتسديدة من فيديريكو برناردسكي (55). وفرض بعدها النيراتسوري هيمنته على الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما استغل سانشيز هفوة في دفاع يوفنتوس فسرق الكرة وسدد في المرمى الفارغ الا ان المدافع التركي مريح ديميرال استبسل في الدفاع وابعدها قبل تجاوزها خط المرمى (57).

