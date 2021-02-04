رئيس ريال مدريد مصاب بـ «كورونا»

دوليه

أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن النادي الملكي أول من أمس.

وقال حامل لقب الليغا والرقم القياسي في دوري ابطال أوروبا (13) في بيان إن بيريز (73 عاما) «لا يعاني من أية عوارض». ويأتي الاختبار الإيجابي لبيريس بعد أسبوع على إعلان مدرب النادي الملكي نجمه السابق زين الدين زيدان بالفيروس.

ولم تظهر أي أعراض على زيدان وعاد إلى ملعب التدريبات في العاصمة مدريد أول من أمس بعد فترة من الحجر الصحي.كما أصيب المدافع ناتشو فرنانديس بالفيروس الاسبوع الماضي.

وأوضح النادي الملكي في بيانه «ريال مدريد يؤكد أنا رئيسنا فلورنتينو بيريز قدم نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 يخضع له بصفة منتظمة رغم أنه لا يعاني من أية أعراض».

ويقضي بيريز فترة ولايته الثانية كرئيس لنادي ريال مدريد استهلها في عام 2009، وذلك بعد الفترة الاولى بين عامي 2000 و2006. وقاد بيريز ريال مدريد الى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في المسابقة القارية العريقة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي، فإن بيريس «أعاد المكانة الدولية لريال مدريد ... وضع الموارد المالية للمؤسسة في حالة جيدة، وحوله إلى أغنى ناد في العالم». لكن ريال مدريد يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة الثاني وبفارق 10 نقاط خلف القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.

