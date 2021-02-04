فوز دورتموند وهزيمة ليفركوزن

دوليه

ودّع باير ليفركوزن كأس ألمانيا بسقوطه أمام فريق من الدرجة الرابعة، في حين بلغ دورتموند ربع النهائي بشق الأنفس بتخطيه بادربورن من الدرجة الثانية بعد التمديد. وحقق روت-فايس ايسين من الدرجة الرابعة مفاجأة مدوية عندما أقصى باير ليفركوزن خامس ترتيب البوندسليغا من الدور ثمن النهائي بفوزه عليه 2-1 بعد التمديد وبهدفين في الشوط الإضافي الثاني. وبعد مباراة فرض فيها ليفركوزن سيطرته الكاملة لكنه فشل في الأهم بتسجيل الأهداف، احتكم الفريقان الى التمديد حيث نجح ليفركوزن بافتتاح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول عبر الجامايكي ليون بايلي (105). لكن روت-فايس ايسين حقق المفاجأة عندما عادل النتيجة في الدقيقة 108 عبر اوغوجان كفكير ومن ثم خطف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية متجنبا ركلات الترجيح بهدف لسيمون اينغلمان (117).

وفي المباراة الثانية، تقدّم بوروسيا دورتموند بهدفين لإيمري جان (6) و الإنكليزي جايدون سانشو (16) قبل أن يقلص بادربورن النتيجة عبر جوليان جوستفان (79) ويدرك برينس أوسي أووسو التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع فارضاً شوطين إضافيين، إلا أن العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند منح دورتموند بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95 من عمر المباراة. وبلغ فيردر بريمن الدور ذاته بفوزه على غروتير فورث بهدفين نظيفين وهولشتاين كيل على دارمشتات بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

