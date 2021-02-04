كلوب: عودة فان دايك هذا الموسم صعبة

دوليه

اعترف مدرب ليفربول، الالماني يورغن كلوب أول من امس بان عودة قطب دفاع الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يتعافى من اصابة خطيرة في ركبته هذا الموسم ستكون بمثابة «المعجزة». وقال كلوب: «لم يقل لي اي طبيب بامكانية ان يلعب فيرجيل مجددا هذا الموسم. لا اريد القول بان الامر مستحيل، لكنه ليس مرجحا».واضاف «لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري ابطال اوروبا. اذا وجدنا مكانا له في لائحة الدوري الممتاز، سنضيفه اليها».وتابع «اذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما. اذا تواجد على اللائحة، لإننا نأمل بمعجزة». وعانى ليفربول من اصابات لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، قبل ان يؤكد المدرب الالماني غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم بعد ان تكرّرت اصابته مؤخرا. واضطر ليفربول إلى تعزيز صفوفه في هذا الخط بالتعاقد مع مدافع بريستون بن ديفيس ومدافع شالكه الالماني، التركي اوزان كاباك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وكشف كلوب «في الوقت الحالي نلعب في غياب اربعة لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع احدهم فقط سيعود الاسبوع المقبل وهو فابينيو وهو لاعب خط وسط في الاساس». وتابع «ثمة حلول الان والمزيد من الخيارات. انها فرصة مهمة بالنسبة الى اللاعبين (ديفيس وكاباك) ولنا ايضا».